Duas modelos e musa vegana no olho da pandemia

Modelo Isa Rodrigues chama atenção nas redes sociais

Moradora de Tatuí usa a quarentena para aumentar seu engajamento.

O período de quarentena tem feito todos aumentarem sua criatividade, outras pessoas de forma muito natural vem agregando valor a suas redes sociais. Um desses claros exemplos é Isa Rodrigues a paulistana de 23 anos tem aproveitado a pandemia para justamente se engajar mais nas redes sociais, e o resultado está vindo. Uma beleza ímpar e uma simpatia contagiante, tudo isso dividido em 1,70 de altura.

A beldade chama atenção principalmente pela sua fotogenia que está visível em suas postagens, não é a toa que a beldade está atraindo a atenção de fotógrafos que tem interesse em clicar a gata. Atualmente com mais de 17 mil seguidores em suas redes, Isa tem recebidos outros convites, alguns comerciais para clicar lojas e agregar valores para serviços e produtos e também alguns projetos artísticos, já existe um convite para ela participar de algumas seleções para Tv e para profissionalizar ainda mais essa fase de influencer, tudo indica que vem muita novidade por vir e valerá a pena acompanhar toda as próximas atividades na carreira dessa influencer com grande potencial.

Thalita Sartori musa vegana vai pro fisiculturismo

Aos 32 anos de idade a beldade afirma está em sua melhor forma. Uma vegana está dando o que falar em sua cidade em Juiz de Fora, trata se de Thalita Sartori, a gata que aos 32 anos de idade afirma que está sem sua melhor forma, tem uma dieta regrada junto com seus treinos.

Toda essa dedicação é porque ela se prepara para um campeonato de fisiculturismo, então toda dedicação é importante e já bastante perceptível na vida da gata.

Amante de fotos, Thalita também está sendo muito requisitada por fotógrafos que querem fazer seus cliques inspirado na musa fitness que também ama influenciar as pessoas com seu estilo único e vegano. Thalita agora deve profissionalizar sua carreira pra justamente alcançar e conquistar pessoas em todo o Brasil.

Jhenny Araújo tem planos pós pandemia

A modelo foi surpreendida por um convite para ser musa e afirma que precisa vencer a timidez.

Desde os 13 anos de idade a modelo Jhenny Araújo trabalha por seus sonhos, dona de uma beleza incrível e para todos que a conhecem uma simpatia ímpar, a beldade recentemente recebeu o convite para realizar alguns trabalhos com foco mais artístico.

Trata se de uma possibilidade de participação de um grande concurso nacional de musa e também ser musa no próximo carnaval. Isso animou muito a loira que ficou super empolgada porém acredite se quiser, ela afirma que seu maior obstáculo é a timidez, mas que está disposta a vencer isso e ver seu sonho evoluir cada vez mais. Valerá a pena com toda certeza acompanhar os próximos passos para ver qual será a decisão da moça.