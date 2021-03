Duas lojas do Tivoli vão funcionar na fase vermelha

A partir de sábado (06), todas as cidades paulistas irão regredir para a fase vermelha do Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado em função da pandemia. A notícia foi anunciada nesta quarta-feira (03), pelo governador João Doria, durante pronunciamento oficial. A previsão é de que essa etapa de restrições dure até o próximo dia 20.

Durante a fase vermelha, somente os serviços considerados essenciais, com autorização da Vigilância Sanitária, poderão funcionar com atendimento presencial. Comércios em geral e shoppings centers devem ficar fechados, mas as lojas poderão operar em formato delivery e/ou drive thru.

Nesta quinta (04) e sexta-feira (05), o empreendimento ainda estará aberto e em funcionamento das 12h às 20h.

No Tivoli Shopping, as lojas autorizadas a funcionar com atendimento presencial aos clientes dentro de suas operações, mesmo na fase vermelha, são:

Correios – de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Cobasi – das 10h às 19h de segunda-feira a sábado e das 12h às 19h aos domingos

Kalunga – das 10h às 18h de segunda-feira a sábado e das 12h às 18h aos domingos

As demais lojas poderão operar apenas em formato delivery e/ou drive thru. Ou seja, o cliente poderá efetuar a compra de forma online – seja por site ou mesmo Whatsapp – e escolher entre receber o produto em casa (delivery) ou ir até o shopping apenas para fazer a retirada (drive thru).

O Governo do Estado também determinou a alteração, a partir de sábado, do chamado toque de restrição, que passará a ser das 20h às 5h.

A lista de lojas do Tivoli Shopping que trabalham com atendimento online pode ser consultada no site do empreendimento: tivolishopping.com.br.