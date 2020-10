Duas loiras e duas morenas

Musa Karina Bianki divulga novo visual e ainda mais loira

Ela está crescendo cada vez mais como influenciadora e brilhando nas redes sociais. Com vários títulos de musa, modelo e digital influencer, Karina Bianki, publicou nas redes sociais nessa semana uma mudança no seu visual e foi muito elogiada pelos seus 24 mil seguidores.

Karina, de São José do Rio Preto, que recebe inúmeras propostas de patrocínios, revistas e matérias, surgiu com o visual diferente, sendo que ficou mais loira e com os cabelos mais compridos. A transformação da Gata do Flamengo 2020 foi revelada em fotos no seu Instagram, que demonstrou a nova tonalidade dos seus cabelos agora loiríssimos.

Nas redes sociais, a gata que também é Rainha do time São Paulo e embaixadora no Brasil da @fnxfit e @ACTAWEAR, não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto rubro-negro e também em lugares paradisíacos. Para poder acompanhar mais sobre a Karina Bianki, basta seguir ela no seu Instagram @karinabianki_oficial e curtir suas lindas fotos.

Flamenguista empina bumbum e comemora vitórias

Cris Souza, eleita Gata do Flamengo, comemorou em grande estilo o segundo lugar do time no Brasileirão. A loira fez um ensaio pra lá de sensual com o bumbum empinado e prometeu uma surpresa quando o time ficar em primeiro lugar.

“O lugar do Flamengo é no topo. Estamos caminhando para chegar lá. Quando conquistarmos o nosso lugar e a taça ir para o nosso urubu, eu vou tirar tudo. Pelada, pelada, nua, com a mão no bolso”, revela ela aos risos.

Cris, que estrelou um ensaio nu para a revista Sexy ao lado da modelo Liane Melo, é amante da nudez.

“Nunca tive problemas com o meu corpo, com a minha sexualidade. Sou uma mulher sensual e liberal. Cada um faz do seu corpo o que quer, o nu é uma arte”, disse.

Fotos: Divulgação / Perfil II Comunicação

Raquel Onoe eleita Musa do Maranhão 2020

Natural do interior maranhense, Raquel Onoe foi a selecionada pela organização do projeto Musa do Brasil para representar a beleza de seu estado e ostentará o título de musa do estado do Maranhão em 2020. O Musa do Brasil elege 27 musas representantes de cada um dos estados do país. A escolha das candidatas é feita pela organização do projeto e a coroação de todas as Musas está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro em São Paulo. Para conhecer mais sobre o projeto acesse http://www.musadobrasil.com.br

Com um corpo perfeito e simpatia contagiante, a beldade decidiu se inscrever no concurso por acreditar que é um orgulho ser candidata do seu estado. “Sempre quis me tornar uma musa do meu amado estado”, afirmou a maranhense que faz muito sucesso com seu shape perfeito.

Sobre a expectativa para o concurso, Raquel destacou a importancia de participar de um concurso tão famoso. “Quero ganhar, pois desejo ter um reconhecimento. Óbvio que com esse concurso muitas portas irão se abrir e novos caminhos vão surgir”, disse.

A musa é também empresária, onde possui um salão de estética e tem um vasto currículo em concursos de beleza, pois Raquel já foi eleita Musa do Sampaio Corrêa 2017. Para acompanhar mais sobre a gata basta seguir ela no seu Instagram @raquel_onoe, onde a bela tem mais de 10 mil seguidores.

Michelle Zanin. Rinoplastia com resultado nas redes sociais

Michelle Zanin publicou diversas fotos no Instagram na última semana e revelou que fez uma rinoplastia, cirurgia plástica no nariz, com seu cirurgião plástico Dr. Rafael Sakai. E a musa fitness mostrou o resultado do procedimento estético nas redes sociais.

“Meu nariz me incomodava em determinados ângulos. Além da parte estética, ele vai melhorar na respiração e a qualidade do meu sono. Queria ficar com o rosto mais bonito, pois ajuda muito nas fotos e gosto de aparecer em vídeos. Vai elevar minha autoestima”, disse a amazonense que faz muito sucesso com seu shape perfeito e sua pele bronzeada.

Para acompanhar os cliques da Michelle Zanin, basta seguir ela no seu Instagram @michelleminorizanin, onde a gata possui mais de 14 mil seguidores.