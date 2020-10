Duas loiras e duas morenas pra acelerar a semana

Musa Fitness Kelly Holliver bomba nas redes- corpo escultural

PODEROSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa fitness Kelly Holliver vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Esplêndida e charmosa, a loira é moradora de Brasília/DF, casada, digital influencer e viciada em academia. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa loira que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado e seu bumbum GG através de ensaios sensuais, cliques de bíquini e selfies ousadas.

Kelly recebe uma chuva de elogios dos seus mais de 105 mil seguidores que ficam completamente encantados com a beleza dessa loiraça. Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Linda maravilhosa”, elogiou um seguidor. “Que mulher é essa Brasil”, destacou outro. “Gata exuberante”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre a musa fitness Kelly Holliver, basta seguir ela no seu Instagram @kellyholliver

Musa do Brasileirão, Joyce Zerlenga esbanja beleza e boa forma

Poderosa! Dona de um corpo invejável, a modelo e candidata à Musa do Brasileirão, Joyce Zerlenga realizou um novo ensaio sensual, onde nos cliques ela abusou da ousadia ao posar para as lentes usando apenas uma lingerie vermelha.

Com fotos onde não economizou na sensualidade, a beldade arrasou deixando os seus fãs encantados com as suas marquinhas à vista e sua boa forma. Joyce está concorrendo ao posto de “Musa do Corinthians” no concurso Musa do Brasileirão 2020.

Esplêndida e provocante, Joyce Zerlenga é aquela loira que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela. Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre Joyce Zerlenga, basta seguir ela no seu Instagram @zerlengaa.

Musa Fitness Lina Almeida vem na capa da revista

O mês de outubro começou com uma grande novidade para os fãs da musa fitness Lina Almeida. Uma das capixabas mais desejadas do Brasil, anunciou que será capa da revista Mascula Maximus Vip, em um ensaio inspirado na “Tiazinha” e revelou que as fotos estão bem quentes e sem censura.

“Já tinha posado nua para um portfólio de fotógrafos e para exposições de nu artístico, entretanto, para revista masculina foi primeira vez e foi muito diferente. Precisei trabalhar bem a minha mente com relação as caras e bocas, tive que encarnar uma mulher extremamente sensual, sexy e tive que passar isso no olhar. Mas amei! Faria de novo, e com certeza pretendo fazer novamente se tiver uma nova proposta”, contou Lina Almeida sobre a experiência de posar nua.

Para adquirir a revista basta acessar o Instagram @maximus.vip e solicitar. Para poder acompanhar mais sobre Lina Almeida, basta seguir ela no seu Instagram @lina_almeidaa, onde ela possui mais de 35 mil seguidores.

Musa do BR Carla Priscila curte praia no Rio

As vésperas do desfile do Musa do Brasileirao 2020, a candidata Carla Priscila resolveu curtir seu fim de semana na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, junto com a sua família. Longe dos holofotes a gata contou como mudou sua vida radicalmente e conseguiu virar à página. “Então o ano de 2018, para mim foi o pior ano da minha vida pois não supera 2020. Foi um ano cheio de problemas e percas, em junho de 2018, perdi meu irmão em um acidente de trabalho e em dezembro veio a minha separação, sem saber o que fazer e evitando passar preocupação aos meus pais, me isolei e desenvolvi uma grave depressão, dias em um quarto, com a mesma roupa, sem comer e sem dormir direito com muita crise de ansiedade, foi quando percebi que realmente necessitava de ajuda médica, procurei um profissional da área e comecei meus tratamentos e ali fui levando minha vida, porém me sentia super mal por ver que meu corpo tinha dependência dos remédios, e se eu não tomasse sentia uma dor tão grande, um vazio inexplicável, uma sensação de que a vida não tinha sentido”, revelou Carla sobre esse triste momento de sua vida.

“Foi quando conheci um amigo que começou a me deixar alegre e ver q eu tinha muito o que viver ainda. De amigo virou namorado e percebi que com ele eu não precisava mas de remédios e decidi fazer o desmame por conta própria e joguei tudo no lixo. No início foi horrível, mas em seguida minha sogra percebeu minhas dificuldades e me chamou para ir para igreja e lá ficaram todas as sequelas que me destruíam aos poucos. Porém quando eu estava me sentindo super bem, veio o COVID-19 e fiquei com muito medo de surtar pois o escritório fechou e vi novamente foi quando resolvi focar em mim e em minha saúde e com a minha evolução fui percebendo quantas e quantas mulheres passavam por situaçoes iguais ou até mesmo piores das quais eu passei e as mesmas se sentiam do mesmo jeito e sem saber por onde recomeçar.

Foi quando desenvolvi meus resultados e virei coach, e comecei a ajudar diversas pessoas. Vi que muitas precisam de ajuda e associei algo que adoro fazer com a minha vida financeira e deu super certo para mim, pois foram 20 kg eliminados e uma tonelada de sabedoria, peguei o limão e fiz uma bela limonada, e digo com todo meu coração não é sobre a perca de peso e sim pela autoestima recuperada”, declarou a beldade sobre sua força de superação.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques de biquíni aproveitando o sol para renovar o bronzeado. Para poder acompanhar mais sobre a Carla Priscila, basta seguir ela no seu Instagram @carla_priscila2020.