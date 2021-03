Duas ganham cana por roubar loja

Duas mulheres foram detida esta terça-feira em Americana por roubo a um supermercado. O caso foi atendimento pela DIG Americana e foi classificado como Furto Qualificado. O ataque foi feito na rua das Azaléias, Cidade Jardim – Super Mercado São Vicente. M.J.N., autônoma, 25, e M.E.A.N.L., autônoma, 18, foram presas em flagrante.

A DIG prendeu em flagrante as duas mulheres que estavam furtando cinco pares de chinelos havaianas no interior do Supermercado. Os investigadores foram alertados por fiscais do supermercado a respeito do crime que estava em andamento. As mulheres foram abordadas poucos minutos depois.

O crime foi filmado pelas câmeras do circuito CFTV do local. Após a localização do produto do furto, foi dada voz de prisão. O fato foi apresentado na Sede da DIG de Americana para a Autoridade Policial, Dr. José Donizeti de Melo, que corroborou a voz de prisão dada pelos investigadores. Após adotadas as medidas de Polícia Judiciária, as indiciadas foram submetidas a exame cautelar e posteriormente escoltadas à Cadeia Pública de Monte Mor onde ficarão a disposição da justiça.