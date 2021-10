Drogal instala 90 pontos de coleta de medicamentos vencidos ou em desuso

Colocando em prática ações efetivas de sustentabilidade e atendendo orientações dos órgãos públicos, a Rede Drogal acaba de instalar 90 pontos para coleta de medicamentos vencidos ou em desuso e suas embalagens. Nesta primeira etapa, os pontos de recebimento estão localizados nas cidades de Americana, Campinas, Limeira, Hortolândia, Indaiatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro e Sumaré.

Nas unidades, os clientes podem utilizar os displays para o descarte correto dos medicamentos fora do prazo de validade ou que não estejam mais sendo utilizados. O ponto de coleta conta com dois compartimentos: um exclusivo para medicamentos e outro para as embalagens (caixas e bulas). A destinação correta dos resíduos coletados será um trabalho conjunto entre farmácias, distribuidores, fabricantes e importadoras.

A implantação do sistema de logística reversa na Rede Drogal atende ao Decreto Federal n° 10.388/20 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e ao Termo de Compromisso firmado entre o Governo de São Paulo, Cetesb e representantes do setor farmacêuticos. A parceria estadual prevê a implantação em munícipios com população acima de 200 mil habitantes, atingindo 41 cidades paulistas.

De acordo com diretor administrativo da Rede Drogal, Marcelo Cançado, os pontos de recolhimento estão dentro do planejamento de levar aos clientes opções para que consigam efetuar o descarte da maneira correta, preservando o ambiente, cuidando da saúde e contribuindo com o sistema de logística reversa dos medicamentos. “Todos ganham e isso é muito importante pra gente. Nestes 86 anos de história, sempre buscamos alternativas para dar um destino adequado aos medicamentos vencidos/em desuso. Agora, a legislação trouxe diretrizes para sistematizar o descarte. Estamos muito felizes em oferecer essa opção aos nossos clientes”, comenta.

Importância do descarte correto – O descarte de medicamentos vencidos ou em desuso de forma aleatória, no lixo comum ou no vaso sanitário pode gerar impactos negativos ao meio ambiente e à saúde. Cada quilo de medicamento descartado incorretamente pode contaminar até 450 mil litros de água. A composição química dos medicamentos pode transformar-se em substâncias tóxicas e afetar o equilíbrio do meio ambiente. Descartadas de forma inadequada, as substâncias se misturam ao lixo comum e voltam para a natureza ainda ativas, podendo contaminar o lençol freático e até mesmo a água usada para consumo. Isso porque os resíduos químicos dos medicamentos acabam diluídos na água e são praticamente impossíveis de serem eliminados pelo processo de filtragem. Ou seja, a água é contaminada por esses agentes e retorna aos fluxos hídricos concentrada de resíduos.

Como usar os pontos de coleta – As orientações são tanto para medicamentos vencidos quanto para aqueles que não são mais utilizados, bem como suas embalagens vazias. O consumidor não deve retirar o produto da embalagem primária, que é aquela que fica em contato direto com o medicamento. No caso de líquidos, a embalagem primária é o frasco de vidro ou plástico; no comprimido, é o blister de alumínio. O consumidor deve levar os produtos aos estabelecimentos da forma que estão, não deve descaracterizar o medicamento. As bulas e as embalagens secundárias, que são as caixas de papelão, devem ser descartadas no nicho para essa finalidade. Como não são materiais que tiveram contato direto com o medicamento, serão encaminhadas para a reciclagem ou coleta seletiva, como outros produtos de papel.

SERVIÇO:

Drogal Sustentável – Pontos de Coleta para Medicamentos vencidos/em desuso

Cidades: Americana, Campinas, Limeira, Hortolândia, Indaiatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro e Sumaré.

O que pode ser descartado: Medicamentos com o prazo de validade vencidos ou que não estejam mais sendo utilizados

Informações: 0800.771.2120