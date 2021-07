Droga apreendida no Bosque das Árvores

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fez uma apreensão de drogas no condomínio Bosque das Árvores este domingo. A equipe de Canil do inspetor Caineli, GM Guerreiro e cadela Tandera fez apreensão na área verde atrás do condomínio Manacás.

A equipe de canil efetuava patrulhamento de rotina pelo local, já conhecido ponto de venda de drogas. Com o auxílio da cadela de detecção Tandera, foi efetuada uma varredura na área verde e ela logrou êxito em localizar, em meio a uma toceira de bambus, uma sacola plástica contendo 84 porções de maconha (705g), 168 pinos de cocaína(103g) e 78 pedras de crack(g).

Dados apresentados no Plantão Policial onde o entorpecente foi apreendido.