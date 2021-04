‘Drive-thru’ solidário é neste sábado em Sumaré

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré participa neste sábado, dia 17, da 3ª edição do projeto “Conexão Solidária”, em parceria com a EPTV, de mobilização regional para arrecadação de alimentos não perecíveis. As doações serão recebidas no período entre 8h e 17h, no sistema ‘drive-thru’ (entrega sem sair do veículo) em três endereços: na Praça das Bandeiras, região Central; na Pista de Skate, em Nova Veneza; e no Shopping ParkCity Sumaré (acesso pelo estacionamento do Supermercado Savegnago).

A campanha será realizada seguindo os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus, visando à proteção e segurança dos colaboradores e dos munícipes envolvidos nessa importante ação solidária. O Funssol solicita que a população siga as recomendações de uso de máscara de proteção facial, álcool em gel 70% para higiene das mãos e que evite aglomerações. Este ano, serão aceitas apenas doações de alimentos não perecíveis.

“Desde o início da pandemia estamos trabalhando bastante para tentar amenizar ao máximo os reflexos causados na vida das famílias em situação de vulnerabilidade no nosso município. O sumareense sempre se mostrou muito solidário com as causas sociais e temos certeza que dessa vez não será diferente”, convidou a presidente do Funssol de Sumaré, Mara Dalben.

“Por isso, convidamos todos a participarem conosco dessa ação tão importante, que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por um momento difícil. Compareçam, façam suas doações. A solidariedade contagia e faz a diferença na vida de muita gente”, acrescenta a dirigente do Fundo Social.

“Contamos mais uma vez com o apoio e a solidariedade da população sumareense para arrecadarmos o máximo possível e ajudar as famílias que estão passando por necessidades”, completou o prefeito Luiz Dalben. Mais informações referentes à campanha regional estão disponíveis no site conexaosolidaria.eptv.com.br.