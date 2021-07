‘Drive-Thru Julino’ recebe doações neste sábado, das 9h às 14h

O Drive-Thru Julino do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa acontece neste sábado (24/07), das 9h às 14h, no estacionamento da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro – em frente à Praça dos Três Poderes. Como forma de reconhecimento, os doadores que passarem pelo local serão agraciados pelos organizadores com pipoca e paçoca.

O evento está sendo promovido para arrecadar diversos itens, incluindo alimentos não perecíveis, leite, produtos de limpeza e higiene, absorventes, roupas, cobertores, fraldas infantis e geriátricas, ração para animais domésticos (gato e cachorro) e demais produtos essenciais que serão revertidos às famílias em situação de vulnerabilidade, cadastradas na Promoção Social do município.

Na quinta-feira (22/07), o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, fez um apelo para que as pessoas participem da iniciativa. “Por mais que o Fundo Social esteja promovendo ações para ajudar as famílias carentes do nosso município, seja com dações de voluntários, seja com recursos municipais, ainda existe muita gente precisando de uma cesta básica, de um cobertor, dependendo da ajuda de quem pode doar. Por isso, conto mais uma vez com o apoio da população de Nova Odessa neste sábado”, afirmou.

A presidente voluntária Fundo Social, Juçara Rosolen, também aposta no êxito do “Drive Thru Julino”. “A população de Nova Odessa sempre correspondeu à nossa expectativa em todas as ações solidárias que realizamos até hoje e eu acredito que não será diferente desta vez”, comentou. Ela também lembrou que “os alimentos devem ser doados dentro da data de validade e em embalagens que ainda não foram abertas. Já as roupas devem ser doadas lavadas e em bom estado”.

De acordo com Juçara, os itens sugeridos para doação incluem arroz, feijão, leite, café, farinha de trigo, macarrão, óleo de soja, sardinha, achocolatado em pó, bolacha, sabonete, papel higiênico, pasta de dente, detergente líquido, desinfetante, água sanitária, absorvente, fralda geriátrica, fralda infantil, roupas, calçados, cobertores, brinquedos e ração para cães e gatos.

A presidente também relacionou algumas dicas para orientar os doadores. “Os alimentos não perecíveis devem ser doados dentro da data de validade e em embalagens que ainda não foram abertas. Já as roupas devem ser doadas lavadas e em bom estado, já que os beneficiados são pessoas sem condições financeiras para realizar reparos”, complementou.

BALANÇO

Neste ano, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, já arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis, em diversas datas, para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e risco alimentar.

Em apoio à AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), também foram arrecadadas 2,5 toneladas de rações para cães e gatos abrigados na entidade e pertencentes às famílias atendidas pelo Programa Cesta Básica Municipal.

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e que precisam de apoio do Poder Público Municipal podem procurar, além do Fundo Social no endereço acima, também a Diretoria de Promoção Social, fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial. Mais informações pelo telefone (19) 3476-1358.

Acompanhe diariamente mais detalhes e informações sobre estas iniciativas solidárias no site oficial da Prefeitura (o www.novaodessa.sp.gov.br), nas redes sociais (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/) e também pela imprensa regional.