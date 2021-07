‘Drive-Thru Julino’ de Nova Odessa arrecada mais de uma tonelada

O “Drive-Thru Julino” do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa promovido no último sábado (24/07), no estacionamento da Prefeitura, terminou novamente com um balanço altamente positivo, com mais de uma tonelada de arrecadações – comprovando a preocupação do povo da cidade para com os menos favorecidos.

Todos os itens arrecadados serão revertidos em prol de famílias carentes da cidade cadastradas no Fundo Social e na Diretoria de Promoção Social da Prefeitura. Os doadores que passaram pela tenda ainda ganharam paçoca e pipoca. Cerca de 40 voluntários atuaram na ação social.

Foram arrecadados, ao todo, 506 quilos de alimentos não perecíveis, incluindo muitas cestas básicas fechadas, 239 litros de leite longa vida, dez quilos de itens de limpeza e higiene, 50 mantas e cobertores novos e usados e mais 35 sacolas de roupas e agasalhos, além de 202 quilos de rações para cães e gatos.

Mais uma vez, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou pessoalmente da ação de arrecadação. “Quero agradecer a Deus e a todos que participaram e vieram aqui na Prefeitura. Arrecadamos muitas cestas básicas, litros de leite, cobertores, ração e absorventes. Estou muito contente e posso garantir que vamos entregar todos esses itens a quem mais precisa. Quero destacar também o papel dos voluntários que estão aqui com a gente em nossos drive-thrus solidários”, afirmou o prefeito.

“Estou com o meu coração feliz e cheio de gratidão. Primeiramente a Deus, pois Ele permitiu que tivéssemos um dia tranquilo e ensolarado no sábado e nos deu a força necessária para trabalharmos na organização e no recebimento das doações. Também aos voluntários, por toda a dedicação e ajuda. E a todas as pessoas que passaram por lá e realizaram a sua colaboração. Deixo aqui o meu muito obrigada a todos. Saibam que fazer o bem, além de ajudar a quem mais precisa, nos deixa com o coração cheio de alegria e esperança”, afirmou a presidente voluntária Fundo Social, Juçara Rosolen.

Um dos muitos destaques da ação foi a participação do grupo de cinco amigos “Bodes do Bar”, de Nova Odessa, que se mobilizaram e arrecadaram nove cestas básicas, com um total de 130 quilos. “Fizemos uma campanha permanente para arrecadar alimentos para pessoas de Nova Odessa durante esse período de pandemia. Trouxemos cerca de 130 quilos de alimentos, que arrecadamos nas últimas semanas. É muito importante contribuir agora, mais do que nunca”, afirmou Rafael Matheus Fabri, que entregou as doações em nome do grupo.

BALANÇO

Apenas neste ano, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, já havia arrecadado mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis em ações anteriores, sempre em prol de famílias em situação de vulnerabilidade e risco alimentar.

Em apoio à AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), também foram arrecadadas 2,5 toneladas de rações para cães e gatos abrigados na entidade e pertencentes às famílias atendidas pelo Programa Cesta Básica Municipal.

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e que precisam de apoio do Poder Público Municipal podem procurar diretamente o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, das 8h às 15h, no Clube da Melhor Idade, que fica localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro. Além do Fundo Social, os interessados também podem ir à Diretoria de Promoção Social, que fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial.