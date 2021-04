Drive thru da vacina segue nesta quarta em Americana

Nesta quarta-feira (21) a campanha de vacinação contra Covid-19 segue, com a primeira dose aos idosos com 65 anos ou mais, no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao portal. O posto irá funcionar das 8h às 16h30. Na quinta-feira (22) a vacina será oferecida por meio de agendamento no site da Secretaria (www.saudeamericana.com.br), tanto para a primeira quanto para a segunda dose.

Vacinação

Americana aplicou, nesta terça-feira (20), 2.572 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 1.833 da primeira dose e 739 da segunda. Com a primeira dose, foram vacinados 22 profissionais de saúde, 1.809 idosos com 65 anos ou mais e duas pessoas acamadas. A segunda dose foi aplicada em 710 idosos com 69 anos ou mais, 21 profissionais de saúde e oito acamados.

Com a imunização de hoje, Americana já aplicou 53.729 doses, 34.465 da primeira dose e 19.264 da segunda etapa.