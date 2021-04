Drive-thru arrecada alimentos em Nova Odessa

O estacionamento da Prefeitura de Nova Odessa, na Praça dos Três Poderes, recebe neste sábado, dia 17, a 3ª Campanha Regional de Arrecadação de Alimentos do “Conexão Solidária”, ação promovida pela EPTV Campinas em parceria com o Município. A arrecadação de alimentos acontecerá das 8h às 17h em sistema “drive-thru”, sem a necessidade de o doador sair do carro.

Voluntários da Prefeitura, devidamente paramentados com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e respeitando os protocolos sanitários de higiene e distanciamento, estarão presentes para auxiliar e receber os alimentos durante todo o período da campanha. O Paço Municipal, local da campanha, fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Bosque dos Cedros.

Nesta terceira campanha regional de arrecadação, a prioridade é o recebimento de doações de alimentos não perecíveis. Tudo que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade e ao Setor de Promoção Social da Prefeitura de Nova Odessa, exclusivamente para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

“Duas edições da campanha foram realizadas em 2020 com um resultado muito positivo para as cidades, e principalmente para os que receberam a doação. Na edição 2021, serão aceitos apenas alimentos não perecíveis e tudo que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da própria cidade”, explicaram os organizadores.

Ações solidárias

Quanto mais se agravam os impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19 junto às famílias mais vulneráveis, mais a população e os empresários de Nova Odessa demonstram sua solidariedade através de doações em prol do Fundo Social e da Diretoria de Promoção Social da Prefeitura – que são 100% revertidas em prol dos mais carentes. Além de doações e campanhas recentes, novas iniciativas criam condições favoráveis para aumentar a corrente de solidariedade no município.

Um bom exemplo é a Campanha “Vacina Contra a Fome”, realizada no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. Pessoas que estão indo receber a vacina contra a Covid-19 têm contribuído, encaminhando alimentos não perecíveis. Em 10 dias, cerca de uma tonelada de alimentos foram arrecadados e encaminhados a Diretoria de Promoção Social.

Outra ação solidária importante está marcada para o dia 24 de abril. É o “Drive-Thru Animal”. Promovido pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) com apoio da Prefeitura, o objetivo é arrecadar ração para cães e gatos. O “Drive-Thru Animal” acontecerá das 10h às 13h e parte dos itens arrecadado será destinada ao Fundo Social, para ser distribuído às famílias carentes que têm animais de estimação, e outro montante será entregue para a Associação, que cuida de aproximadamente 500 animais e que ajuda vários protetores independentes.

E independente das campanhas acima, o Fundo Social de Solidariedade, que opera nas dependências do Clube da Melhor Idade – localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro – está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para o recebimento de doações voluntárias por parte de populares e empresas da cidade e da região, a qualquer momento.