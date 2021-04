Vacinação drive thru abre neste sábado para vacinar idosos com 64+

O drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao portal da cidade irá abrir neste sábado (24), das 8h às 16h30, para vacinação contra a Covid-19, sendo a primeira dose para os idosos com 64 anos ou mais. Para receber a vacina é preciso apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de endereço.

Além do drive-thru, os moradores dessa faixa etária também podem optar pela vacinação em uma unidade básica de saúde. Para isso é preciso fazer o agendamento no site (www.saudeamericana.com.br) da Secretaria de Saúde.

Já a segunda dose, aos idosos com 69 anos ou mais, será disponibilizada a partir da próxima terça-feira (27), com sistema de agendamento. As agendas, tanto para a primeira quanto para segunda dose já estão abertas no site.