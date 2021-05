Drive da Cillos segue vacinando segunda dose nesta terça

A Secretaria de Saúde informou que nesta terça-feira (25) o drive-thru da Avenida Cillos continuará funcionando com a vacinação da segunda dose em idosos com 80 anos ou mais e também profissionais de saúde. O horário de atendimento é das 8h30 às 16h e os moradores devem comparecer munidos do cartão de vacinação da primeira dose, além dos documentos pessoais.

A vacina para a segunda dose também está disponibilizada por meio de agendamento, tanto para esse público como para os idosos com 64 anos, idosos com 68 anos ou mais e profissionais da Educação.

Primeira dose

Também nesta terça-feira a Secretaria de Saúde continua com a vacinação da primeira dose, por agendamento, para idosos com 60 anos ou mais, portadores de comorbidade com 45 anos ou mais, portadores de deficiência permanente cadastradas no BPC (Benefício de Prestação Continuada), também com 45 anos ou mais e portadores de Síndrome de Down e transplantados com 18 anos ou mais.