Drive Campinas tem comédia, teatro infantil e show no FDS

Os artistas, que estavam limitados a lives na internet desde março, quando teve início o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, voltam aos palcos no Cine Drive Campinas neste fim de semana. Com apresentações ao vivo no palco instalado no estacionamento do Galleria Shopping, o humorista Maurício Meirelles traz a comédia “A Terra Não Parou”, na sexta, às 20h, para o novo formato de teatro ao ar livre com o público acomodado em seus carros. Os ingressos custam R$ 130,00 por carro, com até quatro pessoas, e incluído o estacionamento.

No sábado, dia 22, às 16h30, tem apresentação do teatro musical infantil “A Bela e a Fera”, pelo valor de R$ 120,00. Na sessão das 20h, o “Queen Experience” faz um tributo à banda eternizada por Freddie Mercury (R$ 200,00). Os ingressos são vendidos também por carro com até quatro pessoas e já incluem o estacionamento. Eles devem ser adquiridos exclusivamente no site www.ingressodigital.com. Todas as apresentações acontecem ao vivo e são ampliadas no telão de cinema de 40m². Para receber o áudio, basta sintonizar o rádio do carro na frequência informada pela produção.

Maurício Meirelles, em “A Terra Não Parou”

Primeiro humorista a apresentar-se em um drive-in no Brasil, o carioca Maurício Meirelles traz ao Cine Drive Campinas o seu mais novo show de comédia. O espetáculo “A Terra Não Parou” foi idealizado durante a quarentena e trata das situações corriqueiras dessa nova realidade. Nos 80 minutos de apresentação, o comediante, acompanhado de sua esposa Emily, conta sobre as adaptações da nova rotina: home office, tarefas domésticas, filhos, escola online e academia em casa. “Na limitação, a gente precisa se reinventar e ser criativo. Escrevi o texto ao longo destes quatro meses, observando tudo o que tem de mais cômico nessa época de distanciamento social. Não vamos falar de tragédia. A intenção é que o público possa sair de casa de maneira segura, se divertir e voltar mais leve para a sua rotina”, explica.

A interatividade com a plateia, marca registrada dos shows de Maurício Meirelles, também está presente em “A Terra Não Parou”. Quem quiser pode interagir com o artista durante a apresentação por meio de grupos nos aplicativos WhatsApp e Zoom e trocar informações sobre as experiências vividas na quarentena. “É uma experiência ótima e diferente. As pessoas identificam-se com as situações e eu chamo a plateia para bater um papo comigo. Eu me impressiono com as histórias. É muito legal essa possibilidade de conexão com as pessoas sem estarmos, necessariamente, próximos”, completa o humorista.

“A Bela e a Fera”

Um dos maiores clássicos de animação do cinema chega ao Cine Drive Campinas em um espetáculo com mais de 50 integrantes, entre atores, bailarinos e cantores. O musical inova e surpreende adultos e crianças ao fazer uma releitura da história com o uso de tecnologia para a criação dos cenários. As projeções em vídeo, por exemplo, criam ilusões de ótica no cenário e ajudam na performance dos personagens. O destaque é a atriz Flávia Mengar, intérprete da Bela, protagonista de outros importantes trabalhos teatrais, como a Dorothy, de “O Mágico de Oz”, e a Ariel, de “A Pequena Sereia”.

“É tudo muito novo nesse formato de drive-in. Ainda estamos nos adaptando, mas vibrando com a volta aos palcos. A interação é muito divertida, dá pra enxergar algumas pessoas com a cabeça para fora da janela, buzinando, batendo palmas. Vemos que o público não poupa esforços para demonstrar o carinho e isso é muito importante para nós”, diz a atriz. “A Bela e a Fera” conta com mais de 200 diferentes figurinos, assinados por Bruno de Oliveira, um dos mais respeitados profissionais brasileiros, inclusive por ter sido o responsável por vestir os artistas que participaram do show de abertura da Copa do Mundo, em 2014. A direção é de Bruno Rizzo, conhecido por outros importantes trabalhos como “Aladim” e “Broadway Nights”.

O conto de fadas, escrito pelos Irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm) em 1812, traz a história de amor entre uma linda e inteligente jovem (Bela) e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera. Bela vive em um vilarejo francês com seu pai, que é capturado e aprisionado pela Fera em seu castelo. A jovem consegue localizá-lo e se oferece para ficar no lugar dele. A bondade da Fera a faz enxergar o seu lado humano, e acaba se apaixonando perdidamente por ela, quebrando o feitiço e trazendo de volta a verdadeira aparência do príncipe.

“Queen Experience”

A “Queen Experience” é um tributo à banda Queen. Formada exclusivamente por músicos brasileiros, busca relembrar o som, as roupas, os instrumentos, os trejeitos e a performance do conjunto britânico liderado pelo vocalista Freddie Mercury e que fez estrondoso sucesso em todo o mundo entre 1970 e 1991. Elvis Balbo é o vocalista. Danilo Toledo assume as guitarras de Brian May, Gustavo Teixeira comanda a bateria replicada de Roger Taylor e Fabio Del Popolo cuida dos baixos de John Deacon. Idealizado em 2018 pela BRZ Produções, o projeto recebeu, originalmente, o nome de “Queen Experience In Concert”, já que era acompanhado por uma orquestra sinfônica regida pelo maestro Eduardo Pereira. No show de Campinas estarão presentes somente os quatro artistas da banda. A orquestra foi retirada a fim de evitar a aglomeração e reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Com apenas dois anos, o grupo já é considerado um dos principais tributos ao Queen nas Américas, tendo sido assistido por mais de 200 mil pessoas. Apresentou-se em todas as capitais do Brasil, além de um show no Chile.

Cine Drive Campinas

O Cine Drive Campinas está instalado no estacionamento do Galleria Shopping, próximo às vagas cobertas. Comporta 150 carros que podem ser ocupados por até quatro pessoas a cada apresentação. As vagas são separadas por gradis. Não é permitida a entrada de vans, ônibus e de motocicletas. Através do aplicativo “Rappi”, o público pode comprar pipoca e refrigerantes. Tudo é feito pelo aplicativo, para que não haja manipulação de dinheiro ou de máquinas de cartões. A entrega será feita no veículo, por funcionários devidamente equipados (máscaras e luvas), seguindo todos os protocolos de saúde exigidos pelo Governo do Estado e pelo município.

Obrigatoriamente, o público deve permanecer todo o tempo dentro do veículo, apenas sendo autorizado a sair para utilizar os sanitários do próprio shopping. Quando necessitar, fará a solicitação pelo app do Cine Drive. O uso de máscaras é obrigatório, por determinação do governo municipal, mesmo dentro do carro. A retirada é permitida somente no momento da refeição. A saída será feita por controladores de trânsito, que orientarão os motoristas com bastões de sinalização.

Programação (sujeita a alterações de atrações, horários e preços)

Sexta-feira, dia 21/08

Sessão 1: 20h – Maurício Meirelles (comédia)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sábado, dia 22/08

Sessão 1: 16h30 – A Bela e a Fera

Ingresso: R$ 120,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h – Show Queen

Ingresso: R$ 200,00, incluso estacionamento

Sexta-feira, dia 28/08

Sessão 1: 20h – Emerson Ceará (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sábado, dia 29/08

Sessão 1: 16h30 – Espetáculo Infantil Patati Patatá

Ingresso: R$ 150,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h – Show Vitão

Ingresso: R$ 140,00, incluso estacionamento

Domingo, dia 30/08

Sessão 1: 16h30, Espetáculo Infantil Patati Patatá

Ingresso: R$ 150,00, incluso estacionamento

Quinta-feira, dia 03/09

Sessão 1: 20h, Fábio Rabin (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sexta-feira, dia 04/09

Sessão 1: 20h, Diogo Almeida (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sábado, dia 05/09

Sessão 1: 16h30, Espetáculo Infantil Show da Luna

Ingresso: R$ 150,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h, Show Sertanejo Lauana Prado

Ingresso: R$ 140,00, incluso estacionament

Domingo, dia 06/09

Sessão 1: 16h30, Espetáculo Infantil Show da Luna

Ingresso: R$ 150,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h – Espetáculo Tributo ao Rei do Pop – Rodrigo Teaser

Ingresso: R$ 200,00, incluso estacionamento

Segunda-feira, dia 07/09

Sessão 1: 16h30, A Pequena Sereia

Ingresso: R$ 120,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h, Show Abba

Ingresso: R$ 200,00, incluso estacionamento

Sexta-feira, dia 11/09

Sessão 1: 20h, Renato Albani e Vitor Sarro (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sábado, dia 12/09

Sessão 1: 15h, Show DPA (Detetives do Prédio Azul)

Ingresso: R$ 280,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 18h, Show DPA (Detetives do Prédio Azul)

Ingresso: R$ 280,00, incluso estacionamento

Sessão 3: 21h, Show These Days (Bon Jovi Cover)

Ingresso: R$ 100,00, incluso estacionamento

Domingo, dia 13/09

Sessão 1: 15h, Show DPA (Detetives do Prédio Azul)

Ingresso: R$ 280,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 18h, Show DPA (Detetives do Prédio Azul)

Ingresso: R$ 280,00, incluso estacionamento

Serviço

Cine Drive Campinas

Local: Estacionamento do Galleria Shopping (Av. Bailarina Selma Parada, 505 – Jardim Nilópolis), em Campinas

Programação definida: de 15 de agosto a 13 de setembro, com sessões de quinta a domingo e no feriado de 7 de setembro

Horário: quintas e sextas às 20h; sábados e domingos às 16h30 (espetáculos infantis), 17h30 e 20h (filmes)

Ingressos: de R$ 80,00 a R$ 250,00 (variando de acordo com a atração). Preço cobrado por carro, com até quatro pessoas. Já incluso o estacionamento).

Informações: no site www.cinedrivecampinas.com.br