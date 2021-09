Drinks especiais para a Primavera

O WK Café Bar, localizado no WK Design Hotel, realizou nessa quinta-feira (23) uma celebração de início da Primavera. O evento contou com música, decoração especial e a divulgação do novo cardápio da cafeteria, com três drinks inéditos, criados especialmente para a estação: Amoreira, Calmaria e Florescer.

Pensados pelo head bartender Crystian Vieira, os coquetéis são únicos e trazem em sua composição elementos que remetem à estação mais florida e perfumada do ano. O drink Amoreira, por exemplo, conta com xarope e tuile de amora. Já o Calmaria combina mel de camomila com licor de flor de sabugueiro e se completa com uma flor comestível. Por fim, o Florescer traz uma infusão de Rooibos gaseificado e spray de água de flor de laranjeira.

Florescer, Amoreira e Calmaria, os novos drinks do WK Café Bar / Divulgação

Além de provarem as novidades do menu do WK Café Bar, os hóspedes do hotel e convidados puderam apreciar durante o evento uma apresentação musical conjunta inédita com Flora Cruz, ex-participante do The Voice Brasil, Laura Padaratz e Soul in Groove. “Trouxemos artistas talentosos que transmitem alegria para combinar com o evento que pensamos”, comenta Nathália D’Aquino, responsável pela celebração de chegada da Primavera no WK Design Hotel.

Flora Cruz, Laura Padaratz e Soul in Groove uniram seus talentos em apresentação inédita no WK Design Hotel / Divulgação

E para quem não pôde estar presente no evento e para manter viva a chegada da estação, o WK Design Hotel, administrado pela Atrio Hotel Management, uma das maiores administradoras hoteleiras do Brasil, e destaque em Florianópolis por sua arquitetura marcante, disponibilizará em sua cafeteria os três drinks exclusivos até o dia 15 de outubro. Os hóspedes também podem combiná-los com o menu autoral e diversificado do WK Café Bar, criado pelo chef Felipe Silva.