Drink com flores para a primavera

No dia 22 de setembro acontece o equinócio da primavera, que marca o início da nova estação e quando a luz solar incide igualmente no hemisfério sul e norte, deixando os dias e as noites com a mesma duração, fenômeno que acontece duas vezes ao ano. Para celebrar a temporada das flores, Lillet, o aperitivo francês com blend de vinhos especiais com frutas selecionadas e maceradas, sugere o drink Lillet Marie, refrescante, – como a brisa de setembro- e florido. Com ingredientes simples, encanta pelo sabor suave e aparência delicada. Abaixo, receita e modo de preparo.

Ingredientes:

– 50 ml de Lillet Blanc⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– 80 ml de Soda⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– 15 ml de Xarope de Toranja⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– Cubos de gelo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– Flores comestíveis⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Coloque Lillet Blanc em uma jarra cheia de cubos de gelo, adicione a Soda e o Xarope de toranja, decore com casca de Toranja e flores comestíveis.

Onde encontrar no Brasil

Lillet poderá ser encontrado nos principais bares e supermercados do Rio de Janeiro, com valor sugerido na gondola de R$99,90 e no e-commerce.

Sobre Lillet

Lillet é um blend de vinhos especiais com frutas selecionadas e maceradas, como laranjas doces da Turquia, Espanha ou Marrocos, laranjas amargas do Haiti e quinino da América do Sul. O destilado fica meses em barris de carvalho para adquirir sua suavidade e tem como marca registrada o sabor frutado com notas doces, balanceadas e sabor vivo.

Elegante e charmoso, Lillet pode ser consumido de maneira clássica, com bastante gelo, tônica e uma rodela de laranja, mas também pode ser ingrediente de refrescantes drinks por conta de sua versatilidade. De simples preparo, a marca aposta no Lillet Vive para o clima quente do Rio de Janeiro em diversas Estações. Composto por 50ml de Lillet, 100ml de tônica, uma fatia de pepino, uma fatia de morango, um raminho de hortelã e muito gelo. Também são opções outros dois clássicos, como o Vesper (com gin, vodca e Lillet) – o drink do consagrado agente secreto 007 – ou ainda o Reverse Vesper, que leva os mesmos ingredientes do Vesper, em diferentes proporções.

Lillet como referência mundial

Disputado pelos principais barmans e mixologistas do mundo todo, o Lillet já protagonizou cenas de filmes icônicos, como em 007 Cassino Royale, quando James Bond – interpretado pelo ator Daniel Craig – pede ao barman um drink que leva Lillet como um dos ingredientes – assim como a receita já descrita por Ian Fleming no romance que antecipou o filme -, e que foi batizado por ele como Vesper, virando uma referência mundial. Também em Hannibal, o personagem Hannibal Lecter bebe Lillet com uma rodela de laranja e gelo, que servirá mais tarde para Clarice Starling – personagem de Julianne Moore.

Ao longo dos últimos 146 anos, o aperitivo se tornou mundialmente conhecido e ganhou os mais diversos paladares. Na década de 50 ganhou o mercado americano e virou o aperitivo da moda nos bares de Nova York, tornando os EUA consumidor mais forte do que os próprios franceses. Não à toa, foi considerado a bebida preferida da ex-primeira-dama americana Jacqueline Kennedy, que sempre fazia questão de ter à mão – seja nos EUA ou em viagens – algumas garrafas em estoque, e também do estrelado chef Alain Ducasse, mundialmente conhecido por colecionar estrelas Michelin em seus restaurantes, que declarou ser esse seu aperitivo preferido em 2001.