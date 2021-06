Drenagem é feita na Rua Ubirajara Alves, no Orquídeas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços para pavimentação de trecho da Rua Ubirajara Alves, no Jardim das Orquídeas. A drenagem é realizada por máquinas e equipes de trabalho em trecho que fica entre a Avenida Mogi Guaçu, duplicada nos últimos anos pela Prefeitura, e a sequência da via | Rua Vereador Luís Antônio Panaggio.

O projeto em execução, por meio de parceria entre o Município e a iniciativa privada – sem custos aos cofres públicos –, prevê drenagem, preparação e compactação do solo, construção de guias e sarjetas, além do asfaltamento.