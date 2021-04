Drauzio Varella alerta para cuidados com hipertensão na pandemia

São Paulo, 12 de abril de 2021 – No mês em que se comemora o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial (26/4), é preciso debater o tema e falar sobre como a pandemia mudou a rotina dos brasileiros. Entre os que já tem o diagnóstico da doença a atenção em torno das medidas básicas de cuidado como o uso correto dos medicamentos, manter uma alimentação balanceada, controlar o nível de estresse causado pelo isolamento social, é essencial e contribui para a estabilização dos níveis de pressão arterial, especialmente por conta da Covid-19 .

No próximo dia 14 de abril, às 11h, o Dr. Drauzio Varella e a Dra Isabela Pilar, médica formada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e preceptora da Residência de Cardiologia do Hospital Santa Izabel – Santa Casa da Bahia, realizarão uma live com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas da população sobre os fatores de riscos para a doença, como funciona o tratamento e os medicamentos recomendados, assim como dicas para manter uma rotina de atividade física durante a pandemia e os ajustes necessários na alimentação dos hipertensos. E, diante do cenário atual que estamos vivendo no país com hospitais e serviços de saúde lotados, os médicos irão orientar também sobre o momento certo de procurar atendimento especializado.



A live acontece no canal @drauziovarella, no YouTube, com transmissão também nos canais oficiais da Drogarias Pacheco e da Drogaria São Paulo. Esta é uma iniciativa do Viva Saúde, Programa de Relacionamento das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, em parceira com o Dr. Drauzio Varella. O objetivo é ampliar o acesso a conteúdo confiável e de qualidade sobre saúde a toda a população.

Agende-se:

Live com o Dr. Drauzio Varella | Por que você deve redobrar os cuidados com a hipertensão?

Data: 14/04, às 11h

Ao vivo, no Facebook e Youtube (@drauziovarella) enos canais da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco.