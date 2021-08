Dra Adriana substituída por Dr. Luiz Antônio Adamson

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou, nesta quarta-feira, o nome do substituto da Dra Adriana Polito Cardoso para o cargo de diretor técnico do Hospital Municipal. Trata-se do médico Dr. Luiz Antônio Adamson, ortopedista e traumatologista.

Adriana foi exonerada nesta terça-feira, após 4 meses de trabalho. A médica é esposa do vereador Dr. Daniel Cardoso (PDT).

Chico falou do caso durante uma coletiva esta tarde e afirmou que a exoneração de Adriana se deu por “questão interna de trabalho nosso de organização e planejamento”.

Luiz Antônio é americanense, 65 anos, médico formado na USP, Ortopedista e há 36 anos atua na rede SUS de Americana. Na área de gestão, já foi diretor clínico e técnico do HM. Ele também foi presidente da Unimed Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa por dois mandatos e vice-presidente por três mandatos.