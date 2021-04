Dra Adriana na diretoria do Hospital Municipal. Pramparo vai ser o superintendente

A médica Adriana Polito vai ser a nova diretora técnica e administrativa do Hospital Municipal de Americana. Dra Adriana é esposa do vereador (também médico) Dr Daniel Cardoso/PDT. Para a diretoria executiva (quem manda mesmo)- diretor superintendente- vai Edson Eduardo Pramparo, que tem experiência em gestão de hospitais e já trabalhou em São Carlos.

No currículo dele no Linkedin aparece que é Gestor Administrativo, graduado em Ciências Contábeis e em Direito. Com especialização em Administração Hospitalar, Gestão de Pessoas e Gestão de Redes de Saúde. Experiência de 15 anos em gestão administrativa e operacional em unidades hospitalares de grande porte e alta complexidade.

O gestor do hospital que estava no cargo desde o governo Omar Najar/MDB, José Carlos Marzochi, deixou cargo na manhã desta quarta-feira.