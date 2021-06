Dra Adriana deixa PDT e Dr Daniel critica secretário

A médica Adriana Polito, há quase três meses diretora técnica e administrativa do Hospital Municipal de Americana, deve deixar o PDT nos próximos dias. Dra Adriana é esposa do vereador (também médico) Dr Daniel Cardoso/PDT. O partido dele e quase ex-dela (PDT) teve como candidata a prefeita em 2020 a segunda colocada Giovana Fortunato.

Na sessão dos vereadores da semana passada, Dr Daniel, que tem votado junto com o governo, criticou o trabalho do atual secretário de saúde da cidade, Danilo Oliveira. Há quem já veja no duplo movimento uma tentativa de fazer Dra Adriana ‘saltar’ cargos na gestão da saúde de Americana. Atualmente, poucos vereadores têm secretários indicados. Ação Social é um dos raros casos.