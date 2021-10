Dra Adriana critica relação de empresa com secretaria de Saúde

A Dra Adriana Polito Cardoso criticou os contratos entre a empresa do novo diretor técnico do Hospital Municipal, Dr. Luiz Antônio Adamson, com a prefeitura de Americana. Adamson substituiu Adriana há cerca de 50 dias após 4 meses de trabalho. A acusação é que o consultório dele tem contrato de R$ 250 mil por mês com a Fusame (que administra o HM), perfazendo R$ 3 milhões ao ano.

A médica, que é esposa do vereador Dr. Daniel Cardoso (PDT), acusou nas redes haver conflito de interesse e que ‘existem médicos que não cumprem a carga horária de 40 horas’ e outros com ‘contratos de até R$ 3 milhões’.