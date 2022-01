Dr Robson assume sec de Governo em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) nomeou esta semana o advogado Robson Fontes Paulo como novo secretário de governo. Em maio do ano passado, ele tinha assumido o cargo de ‘adjunto Assuntos Jurídicos’. ‘Dr. Robson’, como é chamado, trabalhou no Jurídico e na Segurança Pública na gestão anterior e atuou antes como assessor legislativo do vereador novato Paulo Bichof (Podemos).

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Município. Robson trabalhou em praticamente todos os oito anos passados na gestão Bill Vieira de Souza (PSDB), por diferentes funções. Tido como pessoa de confiança do ex-prefeito e do grupo tucano, é mais um a ‘trocar de lado’ no tabuleiro político novaodessense.

Além de somar com a administração Leitinho, faz diminuírem as forças do PSDB na cidade, já enfraquecido após a perda da eleição a prefeito do médico Dr. Lourenço.