Dr Renato cobra reforma na UBS e Caetano quer polícia 24h na praça do Liberdade

O vereador Dr. Renato Martins (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Gramado.

No documento, o parlamentar lembra que uma verba estadual de R$ 250 mil foi destinada para a reforma da unidade e que o contrato com a empresa vencedora da licitação para execução da obra foi assinado em janeiro de 2020, com prazo de conclusão de três meses. A obra foi iniciada em março, mas os serviços foram interrompidos devido à pandemia de Covid-19 e a empresa responsável solicitou prazo maior para término.

Ainda segundo Dr. Renato, as obras foram retomadas em julho do ano passado e diversos serviços foram executados, mas houve nova paralisação e a reforma continua parada. “Além dos serviços contratados junto à empresa, foi identificado um grave problema de infiltração na unidade, com várias salas comprometidas, inclusive em uma utilizada pelos médicos para atendimento. Infelizmente a solução para este problema não está inclusa no cronograma de serviços a serem realizados”, aponta.

“Sabendo desta problemática, me reuni com o então prefeito Omar Najar para tratarmos do assunto e juntos buscarmos uma solução. Foi determinado que a prefeitura executasse com recurso próprio os serviços de remoção do reboco e impermeabilização das paredes, para que a empresa tivesse condições de dar continuidade na reforma para a qual foi contratada. Contudo, a prefeitura não executou os reparos e o problema de infiltração e umidade continua”, explica o vereador.

No requerimento, Dr. Renato pergunta o que motivou a nova paralisação dos serviços, qual a data prevista para a retomada e qual a previsão para conclusão. Questiona, ainda, se o problema de infiltração foi resolvido, se houve diferença entre o valor da verba estadual destinada para a obra e o custo total de execução e, em caso de resposta positiva, qual será a destinação dos recursos residuais.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária do dia 18 de fevereiro.

Caetano pede policiamento 24 horas na Praça da Fraternidade

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede providências do Poder Executivo para a permanência de policiamento 24 horas na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz.

De acordo com o parlamentar, moradores das proximidades procuraram o gabinete reclamando da sensação de insegurança existente na região. “Eles nos relataram fatos que estão acontecendo há vários meses, sem terem sido tomadas providências. Segundo os moradores, pessoas desconhecidas e suspeitas permanecem na praça tanto no período diurno quanto no noturno, escondendo drogas nas casas e destruindo o patrimônio público, o que coloca a segurança da população em risco”, aponta.

Marcos Caetano destaca que, segundo a Constituição, os municípios possuem competência para constituir guardas municipais destinadas à proteção dos bens públicos e, neste contexto, a Guarda Municipal poderia oferecer segurança e patrulhar a praça.

No requerimento, Marcos Caetano pergunta se a prefeitura tem conhecimento do problema, se o monitoramento por vídeo continua sendo feito no local e se existe a possibilidade de ser mantida uma base móvel da Guarda Municipal na praça 24 horas por dia.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária do dia 18 de fevereiro.