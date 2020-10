Dr Nivaldo tem candidatura indeferida

O candidato a prefeito pelo Republicanos Dr Nivaldo teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral de Nova Odessa esta semana. Ainda cabe recurso. Além de Nivaldo, o candidato a vice na chapa do PT, Heliton Scarpelli/PCdoB, também teve o pedido de registro indeferido.

FALA DR– O Jurídico da campanha de Dr Nivaldo informou que tomou ciência da sentença e irá apresentar o recurso no prazo previsto na legislação. Segundo a assessoria, Dr Nivaldo “não se conforma com a decisão de 1o grau”.

LOURENÇO OK- A candidatura do candidato do PSDB Dr Lourenço foi deferida e ele está ok para a disputa eleitoral deste ano.