Dr Nivaldo responde acusação de perseguição a médico

Secretário de Saúde da cidade, Dr Nivaldo/Republicanos respondeu em nota a acusação de demitir sumariamente o médico Victor Heitor.

Segundo as Secretarias Municipais de Saúde e de Administração, trata-se do simples encerramento do contrato da empresa para qual atuava o profissional, que prestava serviços como médico plantonista, mas que não faz parte do quadro de servidores efetivos (concursados) do Município. Não é correto, portanto, utilizar o termo “demissão” neste caso.

“Encerramos o contrato pois estamos dando oportunidade aos médicos plantonistas que são concursados, mesmo porque é assim que a legislação preconiza”, explicou o secretário de Saúde, Nivaldo Rodrigues – garantindo ainda que a reposição do profissional na escala de plantão “será imediata, sem prejuízos ao atendimento”.

Ao contrário do informado pelo canal no ar hoje, Nivaldo Luis Rodrigues informa que já solicitou seu afastamento de todos os seus outros compromissos profissionais como médico e que, no momento, dedica-se integralmente ao cargo de secretário municipal de Saúde.