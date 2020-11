Dr Nivaldo vai lutar por candidatura ‘até o fim’

O candidato a prefeito de Nova Odessa pela coligação Por Uma Nova Odessa Melhor De Nivaldo e seu vice o pastor Wagner Longhi, com documentos em mãos, declararam que são sim candidatos e a campanha continua. Ambos gravaram um vídeo para o esclarecimento. Segundo eles, é preciso esclarecer a população, pois muitas pessoas ficaram com dúvidas após o pedido de impugnação feito por seus adversários. “Nossa campanha continua, firme e forte. Estamos trabalhando bastante e seguimos rumo a vitória”, afirmou Dr. Nivaldo.

Foi feito um pedido de impugnação da candidatura do Dr. Nivaldo. O vice, pastor Wagner Longhi, apresentou o documento impetrado pelo jurídico da Coligação e explicou que os advogados entraram com recurso e o mesmo será analisado e julgado em segunda instância – TRE/SP. Dr. Nivaldo teve a candidatura rejeitada pelo fato de ter sido demitido do quadro de funcionários da Prefeitura de Nova Odessa em outubro do ano passado. “O prefeito Bill me demitiu, sabia das minhas pretensões em ser candidato a prefeito de Nova Odessa”, afirmou.

Porém, vale salientar que, de acordo com a legislação eleitoral, Dr. Nivaldo não fica impedido de seguir com a campanha até a resolução definitiva do caso, ou seja, quando todos os recursos forem esgotados. “Nossa candidatura é legítima, somos candidatos e estamos com a campanha nas ruas, trabalhando muito. Peço a população que não acredite em desinformação”, afirmou o pastor.