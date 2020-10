Dr Nivaldo faz passeata sábado e domingo com candidatos

este sábado, a partir das 15h30, candidatos e apoiadores da Coligação – Por Uma Nova Odessa Melhor (Republicanos e Cidadania) – vão se reunir na entrada do bairro Jardim São Francisco (em frente ao prédio Al Pacino) para uma passeata, pelas ruas do bairro. No domingo a passeata acontece no Jd. Marajoara, às 10h, com a concentração na Praça Vera Luzia S. Lorenzi.

A proposta é cumprimentar os munícipes e ao final reuni-los para um bate-papo. “Queremos ouvir os moradores e falar um pouco do nosso Plano de Governo. Temos algumas sugestões específicas para os bairros, como uma outra saída no São Francisco ou mesmo a implantação de um Centro de Atendimento à Saúde da Mulher/Homem (descentralizar) ”, comentou o candidato a prefeito Nivaldo Luís Rodrigues, Dr Nivaldo.



O candidato acrescentou que no Plano de Governo da coligação visam descentralizar alguns serviços públicos e instalar em bairros mais afastados, para gerar movimento e crescimento do local e região. “Queremos dar uma atenção especial aos bairros mais distantes, para que os munícipes tenham maior acessibilidade a saúde, cultura, lazer, esporte e demais serviços públicos”, reforçou.

