Dr Nivaldo repõe nome na chapa do Republicanos

Depois da saída da então candidata a vereadora Ivete da chapa do Republicanos, o time de Dr Nivaldo correu para trocar de nome e assim não perder 3 candidatos na chapa com 14 nomes. Isso aconteceria por conta da lei que obriga os partidos terem 1/3 de candidatas na chapa.

Abaixo a nota emitida por Dr Nivaldo este sábado.

Esclareço que, diante da desistência da candidatura de Ivete Francisco Farias Santana, em concorrer ao cargo vereadora, houve o preenchimento de vaga remanescente por Elenice Pereira da Silva, para adequação do percentual de gênero previsto pela legislação eleitoral, o candidato Carlos Rodrigues, aceitou renunciar a sua candidatura para o bem do grupo. Mas, ele continua como nosso apoiador, trabalhando com o grupo e acreditando em nossa vitória!