Dr. Lourenço volta a falar de Covid em Nova Odessa

No início da pré-campanha de 2020, na qual concorreu – e acabou perdendo – para prefeito de Nova Odessa, o médico José Lourenço Jorge Alvarenga, o Dr. Lourenço (PSDB), falou a respeito dos cuidados que a população deveria ter em relação à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Agora, como contratado do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), Lourenço volta a abordar o tema em vídeos distribuídos na Internet.

“Agora é a hora de todos darem as mãos. Reunirmos para vencer essa pandemia que está assolando não apenas o país e o Estado de São Paulo, mas o município”, diz. Lourenço cita que Leitinho está “fazendo o máximo”, comprando respiradores e equipamentos tecnológicos. “Mas muita coisa depende que nós: isolamento social, uso de máscara e álcool em gel”, frisa.

Ao mesmo tempo, a Prefeitura disparou um vídeo (de 44 segundos) pelas mídias sociais, com destino principalmente aos jovens. São mencionadas ‘festinhas’, ‘voltinhas’ para ver os amigos e pessoas que fazem compras e levam as crianças, além dos que jogam futebol, contraponto com o trabalho dos profissionais da saúde, que “trabalham muito para salvar vidas”.

“Não seja o próximo a se contaminar”, narra o vídeo, que termina mostrando imagem do cemitério municipal e afirmando que “em breve poderemos voltar ao normal”. O recado da Prefeitura de Nova Odessa é para que as pessoas não ‘levem a Covid-19 para casa’, ao se deslocar em atividades que podem ser postergadas.

Em 2012, Lourenço era tido como o provável sucessor de Manoel Samartin, mas na última hora desistiu e deu lugar a Dimas Starnini (PV), que perdeu para Bill Vieira de Souza (PSDB), que por sua vez se aliou a Samartin no ano passado e lançou Dr. Lourenço para concorrer a prefeito, mas perdeu na ‘campanha surpresa’ de Leitinho aliada com o também médico Dr. Nivaldo Luis Rodrigues.