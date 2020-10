Dr Lourenço vai pra galera no Capuava

O candidato a prefeito de Nova Odessa pelo PSDB Dr Lourenço fez uma caminhada este sábado pela região do Jardim Capuava, Alvorada e Santa Rita levando suas propostas para os moradores e comerciantes. Ele estava acompanhado do candidato a vice Vagner Barilon e de alguns candidatos a vereador.

“Fiquei honrado com a recepção e com as palavras de apoio e carinho que eu e meu vice Vagner Barilon ouvimos! Estou pronto para ser o próximo prefeito de Nova Odessa e por isso conto com o seu voto.”

Neste domingo de calor, foi dia do time Lourenço levar as propostas para o bairro São Jorge.