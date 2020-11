Dr José ‘zerado’ no fundo eleitoral e com promessa ‘que não vira’

O candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dr José/PSD é o único dentre os quatro na corrida que não recebeu recursos do Fundo Eleitoral para sua campanha. Os outros três candidatos, Marcos Fontes/PSL, Fabiano Pinguim/Podemos e Rafael Piovezan/PV receberam recursos de seus partidos.

PROMESSA QUE NÃO VIRA– Em um vídeo divulgado em seu facebook, Dr José fez uma promessa que dificilmente terá condições de cumprir. Ele prometeu, junto com o empresário Roberto Mantovani, um novo acesso para a rodovia dos Bandeirantes à cidade. O problema é que a rodovia dos Bandeirantes tem apenas uma saída por cidade (à exceção dos entroncamentos com a rodovia Anhanguera em Campinas e Jundiaí). Mas, no vídeo com Mantovani- que chegou a ser cotado para ser candidato a vice- ele promete ‘lutar junto ao governo do Estado’ trazendo até um mapa. Mas Hortolândia, Sumaré e mesmo grandes avenidas de Campinas não possuem entroncamentos com a Bandeirantes.