Dr José vai pro PSB dobrar com Jonas Donizete

Dr José já deixou o PSD, partido pelo qual disputou e saiu-se como segundo colocado nas eleições de 2020 para prefeito em Santa Bárbara d’Oeste. O partido o considera fora da disputa e ele já está apalavrado com o PSB do ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete- que deve vir candidato a deputado federal em 2022.

Dr José obteve 38 mil votos em outubro do ano passado e foi derrotado por menos de 1 mil pelo eleito Rafael Piovezan (PV). Na semana passada, integrantes do PSD regional disseram ao NM que o partido iria fazer um último esforço para tentar trazê-lo de volta.

ESTADUAL E JUSTIÇA– Caso confirme a ida para o PSB, Dr José deve vir candidato a deputado estadual. Pessoas próximas a ele ensaiaram lançá-lo a deputado federal numa ‘batida de frente’ com o ex-prefeito Dênis Andia (PV), favoritaço da cidade.

VEREADORES- Vindo para estadual, Dr José deverá enfrentar pelo menos 2 ou 3 dos atuais vereadores, alguns deles que até se empolgaram com seu projeto no ano passado. O governo local também tende a lançar um candidato a estadual para ‘medir forças’ com Dr José.