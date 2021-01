Dr. José toma vacina da Covid-19 em Nova Odessa

Enaltecendo a ciência e fazendo apelo ao público para que tome a vacina, o ex-vereador e médico da rede pública, Dr. José, tomou a vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira. Dr. José – que ficou em segundo lugar na disputa para prefeito de Santa Bárbara na última eleição, registrou o momento e publicou em suas redes sociais.

Dr José foi imunizado na cidade de Nova Odessa, município em que atua como médico.

O médico também falou da importância da vacina e da letalidade do coronavírus. Veja:

A grande importância da vacina é fazer com que as pessoas não evoluam para uma forma mais grave da doença. Então, esse passo é muito importante, considerando que é uma doença difícil de tratar e com uma alta letalidade, que vitimizou mutias pessoas próximas a nós e no mundo todo.