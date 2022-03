Dr José também cola com Márcio França

Pré-candidato a deputado estadual pelo PSB, o ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste Dr José participou no sábado (12), do 12° Congresso Estadual do PSB. Ele esteve com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que afirmou a sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes.

Dono de 38 mil votos em 2020, Dr José deve ser uma das apostas do PSB no Estado para ‘engordar’ a bancada. Localmente, ele vai precisar reagrupar os amigos políticos para repetir a excelente votação de 2020. “Vamos construir um Estado de São Paulo, comprometido com seu futuro. E se Deus quiser vamos construir um futuro mais humano”, escreveu Dr José em rede social.

