Dr José segue articulando. Agora com ex-PV

Segundo colocado nas eleições para prefeito do ano passado, o ex-vereador Dr José (PSD) segue articulando com vistas ao futuro político. Seu nome é cotado para sair candidato a deputado estadual ou federal no ano que vem.

Esta semana ele se encontrou com um ex-vereador e um ex-articulador do PV ligado ao prefeito de Americana Chico Sardelli.

Ele postou “No Dia Internacional da Amizade, tive o prazer de encontrar com os amigos Alex Backer e Mário Miletta – Cebola.

Tivemos uma conversa muito produtiva em relação ao Projeto 2022. Vamos todos juntos construir uma Santa Bárbara Mais Humana!”