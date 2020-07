Dr José não vê corrupção em Bolsonaro

Pré-candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, o vereador Dr José tenta se aproximar do eleitor do presidente, apesar de a cidade já ter outros dois candidatos Bolsonaristas. Abaixo a postagem/defesa que o vereador/médico escreveu sua página no facebook.

LEIA ATÉ O FINAL!

Votei em Jair Bolsonaro, tenho convicção que ele tem acertado em várias áreas, o Ministro Tarcísio, tem sido o melhor ministro do governo. Sigo apoiando nosso Presidente, mas apoiar não quer dizer eu concorde com todas as ações do governo, é normal que haja discordâncias. Nem em nossa própria casa, concordamos em tudo, quem dirá concordar em tudo na política.

Há alguns dias atrás, adversários políticos me atacaram dizendo que eu teria chamado o Presidente de “incompetente”, na verdade me referia sobre a Reforma da Previdência, o qual naquele momento não concordava com a proposta apresentada, tanto que a proposta foi debatida e vários pontos foram alterados, no que se trata de aposentadoria especial, insalubridade…