Dr José e Pinguim com artes parecidas. Motes diferentes

As campanhas dos candidatos a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dr José/PSD e Fabiano Pinguim/Podemos apresentam semelhanças estéticas e diferenças semânticas. As cores de fundo e a disposição dos nomes em peças divulgadas no facebook mostram mais semelhanças que diferenças.

As diferenças claras nas duas campanhas de oposição ao candidato oficial Rafael Piovezan/PV estão nos motes de campanha e no número de candidatos a vereador. Com maior destaque, Pinguim e sua campanha apostam na ‘Coragem para fazer diferente’, enquanto o projeto de Dr José aposta no ‘Santa Bárbara Mais Humana’.

DESAFIOS– Os maiores desafios das campanhas de Dr José e Pinguim serão enfrentar a força do ‘bi-campeão’ Denis Andia/PV em um primeiro momento. Caso passem pelo crivo do eleitor, cada um terá que se mostrar como mais apto para governar a cidade.