Dr José faz convenção conjunta dia 14

O PSD deve ratificar a escolha do vereador Dr José como seu candidato a prefeito em convenção no próximo dia 14 deste mês. Junto com o partido, devem fazer suas convenções os coligados Solidariedade, Patriota e Republicanos. Re-eleito pelo PSDB em 2016, Dr José saiu do partido em movimento polêmico em fevereiro deste ano e trouxe para seu projeto grande número de vereadores.

VICE E VERSÃO LIGHT– A definição do nome do vice que vai compor a chapa ainda depende da vinda de um novo ‘partido parceiro’ para o projeto. O Republicanos já lançou 3 nomes para vice de Dr José.

Este domingo, o ainda pré-candidato usou as redes sociais para elogiar a esposa Milleny, chamada de ‘companheira de todas as horas’.