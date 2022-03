Frota promete R$200 mil para Saúde a Dr Daniel

O vereador de Americana Dr Daniel (PDT) conseguiu uma verba de R$ 200 mil com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB). A verba é uma promessa do deputado e ainda não está nos caixas da prefeitura. Frota esteve na Câmara de Nova Odessa esta semana com vereadores e anunciou a emenda para Americana.

“Os recursos devem estar disponíveis para a prefeitura já na próxima semana e vamos cobrar para que o destino seja uma ambulância para atender americanenses que precisam ser levados para hospitais de fora da cidade”, disse o vereador em comunicado.