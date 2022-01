Dr. Daniel questiona atrasos de salário no HM

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita informações do Poder Executivo sobre atraso no pagamento de salário e vale refeição dos funcionários contratados pelo Instituto Innovare de Gestão em Saúde Pública (Ingesp). No documento, o parlamentar afirma ter sido procurado por alguns enfermeiros contratados pelo Ingesp, que atuam no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, que informaram sobre o atraso no pagamento dos salários e do vale refeição no início do mês. A situação referente aos salários, segundo Dr. Daniel, começou a ser regularizada, mas o benefício – que deveria ser quitado junto aos vencimentos – ainda não foi creditado.

“O Ingesp foi contratado pela atual gestão municipal para administrar os atendimentos prestados no pronto socorro do hospital municipal. Não sabemos ao certo quais motivos ocasionam os atrasos no pagamento de salários e benefícios desses funcionários e, diante desses fatos, nos cabe fiscalizar a execução do contrato e respectivos valores repassados a essa Organização Social”, destaca o autor. No requerimento, Dr. Daniel solicita o envio de cópias dos contratos celebrados com o Instituto Innovare para gestão dos serviços no hospital municipal e da relação de repasses financeiros realizados. Questiona se a prefeitura atrasou o pagamento dos serviços contratados e, em caso positivo, pergunta os motivos e se a situação já está regularizada. Pergunta também os motivos para o atraso por parte da Ingesp e quais providências serão adotadas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na primeira sessão ordinária de 2022, em 20 de janeiro.