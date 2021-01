Dr. Daniel quer hospital de campanha, Juliana igualdade racial e Malheiros falta d’água

Dr. Daniel pede instalação de hospital de campanha na ala 3 do Hospital Municipal

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que questiona o Poder Executivo sobre a possibilidade de instalação de um hospital de campanha na ala 3 do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, para auxiliar no atendimento aos casos de Covid-19.

No documento, o vereador comenta que visitou o prédio destinado pela gestão anterior para ser um hospital de campanha, localizado no Jardim São José, mas considera não possuir condições de receber pacientes em curto prazo.

“Sabendo do crescente aumento de casos de Covid em Americana, bem como da lotação máxima dos leitos de enfermaria registrada recentemente no hospital municipal, fomos buscar uma alternativa prática e de rápida adoção para tentar conter o aumento nos índices de óbitos registrados nos últimos dias”, afirma.

Dr. Daniel comenta ter visitado a Ala 3 do hospital municipal e acredita que o local poderia receber os pacientes. “A ala 3 pode melhor servir de apoio ao atendimento de casos de Covid-19. Esse ambiente já conta com boa parte da estrutura física e mobiliária necessária para servir de hospital de campanha, necessitando apenas de algumas adequações e disponibilização de profissionais de saúde e auxiliares de apoio”, concluiu o vereador.

No requerimento, o vereador questiona a prefeitura e a Fusame (´Fundação de Saúde do Município de Americana) sobre a possibilidade de adequar a ala para receber a demanda excedente em relação aos atuais leitos destinados para atendimento de pacientes com COVID-19 e qual a previsão para que esteja pronta para atendimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária que acontece nesta quinta-feira (28), às 14h.

Professora Juliana cobra ações visando a redução da desigualdade racial em Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações sobre políticas de ação da redução da desigualdade racial no município.

No documento, a parlamentar destaca que o trabalho de combate à desigualdade racial é árduo e muito ainda precisa ser feito. “De alguns anos para cá, a organização e a mobilização da comunidade negra têm propiciado a duras penas uma conscientização e mudança de mentalidade da população. O que tem faltado é o empenho do governo nas três esferas para tornar efetivas as políticas de ações afirmativas que permitirão a redução da desigualdade racial também no município”, comenta.

Segundo Juliana, em reunião realizada recentemente com representantes da Unegro – União dos Negros e Negras de Americana, a vereadora foi informada de que a Unegro, o coletivo Batakotô e a Comissão de Promoção de Igualdade Racial de Americana entregaram aos candidatos a prefeito no período eleitoral uma pauta de reinvindicação, com propostas nas áreas de educação, cultura, saúde, habitação e promoção de ação social.

“A atuação da comunidade negra em um conselho contribuiria com a implementação de diretrizes que possibilitam o fortalecimento das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Por isso o nosso interesse em aprofundar o conhecimento sobre a existência de tais políticas públicas nas diversas secretarias”, acrescenta.

No requerimento, a vereadora pergunta quais ações voltadas à redução da desigualdade racial e de combate ao racismo fazem parte dos programas do atual governo e pede que sejam descritas quais políticas públicas estão previstas em cada secretaria municipal. Questiona, ainda, se o prefeito eleito está considerando as reivindicações expressas na pauta de reinvindicação entregue pela comunidade negra no período eleitoral.

Juliana cita também que, embora a lei municipal nº 6.098/2017, que instituiu o Dia Municipal da Consciência Negra em Americana, preveja a realização de atividades em comemoração da data, não há conhecimento de ações desenvolvidas pela prefeitura nos anos de 2018, 2019 e 2020. A parlamentar questiona, então, quais atividades foram executadas nos últimos três anos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante sessão ordinária da próxima quinta-feira (28).

Vagner Malheiros pede informações e cobra providências sobre falta de água em Americana

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações à prefeitura sobre planos, projetos e ações que a administração pública e o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) pretendem executar para solucionar os problemas de falta de água na cidade.

De acordo com o parlamentar, a falta de água será um dos principais desafios da nova administração. “Há uma crise no sistema de captação, tratamento e distribuição de água na cidade de Americana, onde instalou-se um sério problema de saneamento básico afetando todos os bairros da cidade”, aponta.

“Segundo consta, a falta de investimentos na manutenção e melhoramento do sistema por várias administrações anteriores fez com que redes, equipamentos e estruturas se deteriorassem, sendo necessário atualmente um aporte financeiro na casa dos R$ 350 milhões para minimizar o desabastecimento geral de água. Informações oficiosas dão conta de que, mesmo se houvesse atualmente no caixa do DAE este valor, seriam necessários pelo menos 24 meses para equacionamento dos problemas”, acrescenta Malheiros.

No requerimento, o vereador pergunta quais os planos, projetos e ações que a administração pública e o DAE têm estabelecido para solucionar o problema de água e qual o valor estimado para garantir minimamente o funcionamento regular do sistema de captação, tratamento e distribuição de água.

Malheiros questiona, ainda, se a prefeitura e o DAE já buscaram ações que visam obter recursos federais e estaduais ou até mesmo empréstimos, linhas de crédito com o BNDES ou termos de cooperação. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária que acontece nesta quinta-feira (28), às 14h.