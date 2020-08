Dr Daniel quer Farmácia e PS 24 horas

Pré candidato a vereador do PDT em Americana, o médico Dr Daniel pretende cobrar quem vencer as eleiçoes para que a saúde da cidade funcione ’24 horas’ em alguns pontos sensíveis.

“Quem está doente ou precisa de um remédio não pode esperar. A doença não funciona ‘em horário comercial’ e a Farmácia e postos de saúde de regiões populosas precisam estar abertar 24 horas”, afirmou.

Com ampla experiência no atendimento ao público, Dr Daniel fala ‘de cadeira’ quando o assunto é saúde pública. “Tendo convivido esse tempo todo no atendimento seja no Hospital Municipal ou na região do Zanaga- além dos amigos das redes sociais- hoje compreendo a necessidade mais urgente da saúde da cidade”, afirmou.