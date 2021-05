Dr Daniel, Meche e Dourado em ação

Dr. Daniel quer campanha para incentivar doação de sangue



O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da administração municipal sobre a realização de campanha para incentivo à doação de sangue e de homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue. No documento, o parlamentar cita que atualmente o banco de sangue do Hospital Municipal necessita de voluntários para normalização do estoque. “Talvez, devido à pandemia do novo coronavírus, muitos doadores sentem-se inseguros quanto ao comparecimento no hospital municipal para realizarem a doação”, afirma.

Na propositura, o autor comenta que o baixo estoque de sangue do HM motivou a veiculação de notícia no site oficial da prefeitura e nos órgãos de imprensa da cidade, devido à necessidade urgente de reposição, em especial, dos tipos O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. “Diante disso, entendemos ser necessário que se promova uma campanha em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado anualmente no dia 14 de junho, e, alinhado a essa homenagem, promova campanha de conscientização quanto à segurança na doação de sangue em relação à atual necessidade de distanciamento social imposto pela pandemia, orientando as pessoas sobre os protocolos de segurança adotados para a doação de sangue”, conclui o vereador.

Dr. Daniel solicita no documento que a prefeitura informe quais são as medidas realizadas em conjunto com a Fusame para incentivar a doação de sangue, se irá realizar homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue e campanha de conscientização sobre o tema, com a confecção de material impresso sobre a importância da doação de sangue, e quais outras formas de divulgação de informações à população estão sendo utilizadas com o objetivo de incentivar a doação.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (27).

Meche pede por passe-gestante para pós-natal na rede



O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que requer informações e providências sobre auxílio social à população de baixa renda para acompanhamento médico pré e pós-natal. No documento, o vereador menciona a lei municipal nº 5.616/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder transporte coletivo gratuito a gestantes e mães de recém-nascidos de baixa renda até hospitais e postos de saúde para as consultas de pré-natal e de acompanhamento do bebê durante os primeiros sessenta dias de vida.

“É consolidada na medicina e por todos os órgãos de saúde a importância do pré e pós-natal. Muitas patologias podem ser detectadas e doenças tratadas no tempo devido, reduzindo drasticamente os indicadores de mortalidade infantil. Não podemos esquecer da saúde da mulher, inclusive na dimensão psicológica. O que essa lei traz é o papel do governo em garantir que, mesmo para as pessoas de baixa renda, o acesso à saúde pública não seja impedido pela impossibilidade de ter recursos para pagar ônibus ou outro tipo de transporte”, comenta.

No requerimento, o parlamentar questiona a concessão de passes-gestante no ano de 2021, a quantidade de pessoas cadastradas para recebimento do benefício, o custo do subsídio para o município e pede informações sobre a transparência na divulgação desse benefício social. Meche pede ainda a realização de campanhas de divulgação com produção de materiais impressos e digitais informando sobre acessos aos direitos da população de baixa renda ao passe-gestante.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em plenário e enviado à prefeitura de Americana para resposta.

Silvio Dourado visita CIT de Barueri para saúde



O vereador Silvio Dourado (PL) visitou na sexta-feira (21)o Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), e o Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta, ambos em Barueri, para conhecer as inovações tecnológicas implementadas no âmbito da saúde pública no município e buscar soluções que podem ser sugeridas para a cidade de Americana. Durante a visita, Dourado conheceu a estrutura do CIT, que gerencia os recursos e garante os serviços de tecnologia da informação e processamento de dados dos órgãos da administração municipal da cidade. O centro também presta assessoria tecnológica aos órgãos municipais e desenvolve os sistemas das secretarias municipais.

“O CIT instala, mantém e protege os sistemas, bem como promove estudos para o desenvolvimento de novas tecnologias e integração dos sistemas de informação da Administração Municipal. A coordenação e promoção de treinamento de pessoal para uso dos sistemas informatizados também é sua atribuição”, explicou o parlamentar. Dourado conheceu também a infraestrutura do Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta, que permitirá a ampliação de serviços médicos no município, com a chegada de mais especialistas além dos 30 já existentes na rede pública.

Segundo o parlamentar, a sistematização foi o que mais chamou a atenção na visita. “É necessário, na cidade de Americana, a integração do E-sus (sistema Federal) com o Conecta, sistema utilizado por nossa secretaria da Saúde. Tal integração é fundamental para que não se repita a inserção de dados, para que o envio da informação seja realizado com qualidade e para recebermos verbas federais”, concluiu. Além de Dourado, participaram da visita pela secretaria de Saúde Lilian Godoi, Assessora Institucional da Secretaria de Saúde, Simone Maciel, Diretora Atenção Básica e Núcleo de Especialidades e Agnaldo Oliveira Junior, Diretor de Tecnologia em Saúde; pelo Centro de Tecnologia, Jonatas Randal, secretário do CIT, Dra. Thercia Raiany Duarte Nazareth e Paulo Junior, do Departamento de Inteligência em Saúde.