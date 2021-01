Dr Daniel e os médicos que fracassaram na política

Desde Dr Tebaldi, maior prefeito da história de Americana, e de Dr Frederico Polo Muller, nenhum médico ‘vingou’ na política da cidade. Os dois casos mais recentes de doutores que falharam na política são Dr Otto (que perdeu a reeleição para vereador e voltou como suplente) e Dr Ulisses, que teve só um mandato como vereador e nem mais foi candidato depois de ser rejeitado nas urnas.

Agora surge Dr Daniel (PDT), eleito vereador com boa votação- 1606 votos- depois de ter sido candidato a deputado federal em 2018. Terá a difícil missão de ser um nome referência no quesito saúde. Assim como Dr Ulisses e Dr Otto, Daniel não esconde a vontade de querer alçar voos mais altos na carreira política, mas hoje corre mais riscos do que tem oportunidades. Em pouco se difere dos dois vereadores doutores anteriores. E, como eles, não tem um partido para chamar de seu- e dificilmente terá até 2024.