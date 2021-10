Dr Daniel e Gualter formam ‘oposição dura’ a Sardelli

Passado o primeiro semestre e algumas idas e vindas, o governo de Americana Chico Sardelli (PV) parece ter mais claramente quem serão os nomes de oposição, situação e neutros. Dois vereadores eleitos por chapas que disputaram a prefeitura contra Sardelli despontam agora como principais nomes de oposição, e com pouca margem de ‘conversa’ com o governo.

LIVES E DIVÓRCIO- Vereador de primeiro mandato, Dr Daniel (PDT) chegou a se aproximar do governo, teve a esposa Dra Adriana nomeada para trabalhar na Fusame (Fundação de Saúde que administra o Hospital Municipal), mas rompeu após a saída dela. Tanto antes quanto depois da presença de Dra Adriana no governo, os dois faziam lives, mas agora o tom subiu, com graves acusações feitas ao comando da saúde.

BATE E NÃO ASSOPRA– Depois de viver um mandato com poucas amizades com o governo Omar Najar (2015-2020), o vereador de segundo mandato Gualter Amado (REP) aparentemente teve um momento de expectativas ou espera com o governo Sardelli, mas neste segundo semestre também subiu o tom e tem focado em cobrar a fila de pessoas esperando exames e os problemas com o transporte coletivo.