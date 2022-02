Dr Daniel deve apoiar Jr Dias nas eleições

O vereador de 1o mandato em Americana Dr Daniel (PDT) deve apoiar o companheiro de Casa Jr Dias (MDB) nas eleições deste ano. Jr Dias foi o mais votado para vereador em 2020 e foi convocado pelo presidente nacional do MDB Baleia Rossi para ser candidato nas eleições deste ano. A fusão/federação MDB e PSDB, que começou a andar esta semana, pode trazer alterações no projeto de Jr Dias.

Juninho postou a foto que vai abaixo com a frase. “Não existe vitória sem luta. Obrigado pelo apoio vereador Dr Daniel”.

TIME OMAR– A esposa de Dr Daniel, Dra Adriana, filiou-se na semana passada no time do MDB do ex-prefeito Omar Najar. Além de Dra Adriana, o assessor de Daniel Masoca também foi pro MDB, indicando forte proximidade do mandato com o time do ex-prefeito e do pré-candidato.