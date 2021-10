Dr Daniel detona aumento do ITBI

Depois de votar contra o aumento do Itbi (imposto sobre transações imobiliárias), o vereador Dr Daniel (PDT) acusou o prefeito Chico Sardelli (PV) de jogar ‘no lombo’ do cidadão o aumento de arrecadação para a prefeitura. Daniel disse que o aumento vai afetar inclusive pessoas que vão atrás do ‘primeiro imóvel’. Leia abaixo nota enviada pelo vereador.

Votei contrário ao aumento do ITBI, pois tenho convicção que essa proposta do Prefeito é para aumentar a arrecadação da Prefeitura nas custas do contribuinte. Esse aumento irá prejudicar muitos negócios imobiliários, principalmente para as famílias que pretendem adquirir o primeiro imóvel e não se enquadram nas exigências para isenção do tributo. Nosso País tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e observamos dia-a-dia que todo dinheiro arrecadado não é bem aplicado. Falta saúde, faltam outros serviços públicos de qualidade.