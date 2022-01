Dr Daniel apela contra aumento e Gualter, limpeza de campo

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo ao prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), pedindo que não haja reajuste as tarifas de água e esgoto na cidade.

No documento, o parlamentar lembra que foi noticiada na imprensa local a previsão de um reajuste de aproximadamente 10%, correspondente à inflação dos últimos doze meses. Dr. Daniel pede que o Executivo cancele o aumento da tarifa. “Recentemente, a população já foi prejudicada com reajuste de cerca de 9% no valor do IPTU. Também está em negociação mais um aumento na tarifa dos ônibus. Os americanenses já sofrem com os impactos ocasionados pela atual pandemia de Covid-19. Muitos perderam empregos, outros tiveram redução de salário. Se o poder público não existir pelos cidadãos, com quem as pessoas poderão contar em momentos de crise igual à que vivemos?”, questiona.

Ainda segundo Dr. Daniel, as diversas verbas estaduais e federais obtidas através de emendas parlamentares poderiam permitir que a prefeitura não reajustasse a tarifa de água e esgoto. “A atual administração tem feito publicidade do recebimento de inúmeros recursos milionários. Ou seja, esses incrementos financeiros no caixa da prefeitura poderiam evitar qualquer aumento em tarifas municipais que impliquem diretamente no custo de vida das famílias”, conclui o vereador.

A moção será discutida e votada pelos vereadores durante a sessão ordinária desta quinta-feira (27).

Gualter pede limpeza no campo do Pq das Nações

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede à prefeitura a execução de serviço de limpeza e manutenção no campo de futebol de areia localizado na Rua Nova Zelândia, no Parque das Nações. O parlamentar recebeu a solicitação de moradores da região e visitou o local para verificar os serviços que precisam ser realizados. “Em visita ao local verificamos as condições de abandono, como mato alto e água empoçada em diversos locais, colaborando para a proliferação de pernilongos e mosquitos transmissores da dengue e outras doenças”, aponta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (27) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.